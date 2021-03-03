Экскурсионный ретро-поезд «Сочи» будет курсировать между Туапсе и Гагрой с 6 по 8 марта

Фото мэрии Сочи

Во время время мартовских праздников, с 6 по 8 марта между Туапсе и Гагрой будет курсировать экскурсионный ретро-поезд «Сочи».

По пути, который займет около 6 часов, предусмотрены остановки в популярных курортных местах Краснодарского края и Абхазии.

Этот поезд начал движение по маршруту на курортном побережье летом 2020 года. Он состоит из удобных вагонов, стилизованных под 1970-80 годы.

Несмотря на приставку «ретро» в названии, вагоны поезда абсолютно современны технически. В них есть кондиционеры и устройства для подзарядки смартфонов и планшетов.

- Поездка по железной дороге займет около 6 часов в один конец. Из Туапсе состав будет отправляться в 05:20 и прибывать в Гагру в 11:30. Отправление в обратный путь из Гагры в эти дни в 18:43, прибытие в Туапсе на следующие сутки в 00:35. Совершить посадку можно и на других станциях по пути следования состава,- сообщает пресс-служба СКЖД.

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Новый туристический поезд выполнен в ретро-стилистике - тем, кто жил в советское время, оформление и атрибутика явно придутся по душе. Для тех же, кто любит путешествовать с комфортом, тоже позаботились. Все вагоны оснащены кондиционером, бесплатным Wi-Fi, а еще здесь есть индивидуальные розетки и USB-порты. Подзарядиться сможет любой желающий.(читать далее)