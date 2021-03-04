В Краснодаре и крае 4 марта потеплеет до +10 градусов

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В Краснодарском крае установилась солнечная и сухая погода. Но по данным синоптиков, наслаждаться днями без дождей кубанцы будут недолго.

- В Краснодаре и крае 4 марта без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура ночью опустится до -4 градусов, днем ожидается 10 градусов тепла. 5 марта в регионе будет еще теплее и без дождей. Ночью максимум возможен мороз до -1, а днем воздух прогреется до +12 градусов. А 6 числа ожидается дождь и усиление ветра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, каким будет урожай на Кубани в 2021 году. И когда лучше сажать картофель.