Бывший бизнесмен из Новороссийска арестован в США за мошенничество

Фото с личной страницы Юрия на сайте facebook.com

Бывший наш соотечественник, бизнесмен из Новороссийска Юрий Моша, эмигрировавший за границу в 2011 году, попал в поле зрение правоохранительных органов США.

В новой стране он и его 9 подельников-эмигрантов создали две компании “Второй паспорт” и “Русская Америка”, предоставлявшие визовые и миграционные услуги. Коррумпированный союз незаконно оформлял бывших соотечественников как политэмигрантов и выдавал им липовые документы с видом на жительство. За время деятельности подставной фирмы Юрий Моша “помог” получить гражданство тысячам соотечественникам, которым теперь грозит депортация из США в Россию и страны СНГ.

Как сообщил адвокат Юрия Мошы, ему грозят серьезные обвинения и большой срок, если он не пойдет на сделку со следствием. В блоге Моши сказано, что после допроса в полиции его отпустили под подписку о невыезде домой.

Как сообщают источники, новороссийскому бизнесмену, скорее всего, будет предъявлено обвинение, и он будет депортирован в Россию, где против него тоже возбуждены уголовные дела.

Как сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка, в деле фигурируют еще несколько фамилий бывших россиян: это Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина и Екатерине Лысюченко. Всем им было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана Соединенных Шатов и сговоре с целью совершения мошенничества.

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