С начала 2021 года Сочи посетили около 1 миллиона туристов

Фото мэрии Сочи

С начала 2021 года Сочи принял уже почти 1 миллион туристов. По данным мэрии курорта, это даже на 3% выше, чем в этот же период 2020 года. На мартовские праздники в Сочи ожидается очередной массовый приток туристов.

Курорт, по данным служб бронирования авиабилетов, стал наиболее популярным направлением для отдыха на 8 марта. Как ожидается, отели в горах будут загружены на 95 %, а на побережье Сочи их загрузка превысит 75%.

– Сейчас все отели при заселении гостей продолжают соблюдать обязательный комплекс профилактических мер, которые позволяют контролировать эпидемиологическую ситуацию в городе. Благодаря этому курортный сезон удастся провести не только экономически эффективным, но и безопасным, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В межсезонье в Сочи созданы все условия для отдыха многочисленных туристов. На побережье оборудованы более 20-ти «зимних» пляжей. Разнообразные экскурсионные программы предлагают десятки туристических объектов курорта.

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