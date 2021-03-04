Конопляная ферма и галлюциногенные грибы: краснодарец организовал преступный бизнес на дому

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, наркополицейские получили информацию о возможном причастии 33-летнего уроженца Коми в незаконном обороте наркосодержащих веществ. Сотрудники спецподразделения мужчину задержали.

При обыске в многоквартирном доме была оборудована целая ферма по выращиванию конопли. Дурман-растение “ботаник” выращивал гидропонным способом с использованием специальных жидких растворов для последующего быстрого и пышного урожая.

- Кроме того, подпольная лаборатория была оборудована специальной климатической техникой для высушивания листьев и другим необходимым тепличным оборудованием. Всего было обнаружено 25 кустов конопли, а также пакет с галлюциногенными грибами. В тайнике у мужчины хранилась готовая к продаже “продукция”, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полиция возбудила уголовное дело против наркодельца по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт”. Горе-“фермеру” грозит срок до 25 лет тюрьмы. Сейчас подследственный делится с детективами с секретами успеха своего “фермерского хозяйства”.

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