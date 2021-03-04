В детсаду №72 в Краснодаре установили систему распознавания лиц

Фото мэрии Краснодара

В детсаду № 72 в Краснодаре тестируют систему распознавания лиц визитеров. Разработчики сделали ее для идентификации взрослых, проходящих на территорию садика.

- Такое оборудование будет очень актуально в школах, где большие территории и одному охраннику сложно уследить за безопасностью на всем объекте, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Система разработана в рамках проекта «Умный город».

Программа позволяет отличить среди потока визитеров тех, кто снят камерой впервые.

Кроме того, система сигнализирует охранникам о впервые приходящих людях.

- Система самообучающаяся, она создает уникальный цифровой отпечаток лиц всех входящих людей, так она получает данные на тех, кому разрешен проход на территорию детсада, — рассказал генеральный директор компании-разработчика Сергей Симановский.

Разработчики также планируют, что в дальнейшем сигнал будет передаваться на специальный смарт-браслет, который будет надет на руку охранника.