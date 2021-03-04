Собираемость налогов в Сочи выросла на 13% с начала 2021 года

Фото мэрии Сочи

В первые два месяца 2021 года объем собранных налогов в Сочи вырос на 13% по сравнению с январем-февралем 2020 года. В 2020 году объем экономики курорта превысил 347 миллиардов рублей.

При этом более 50% дохода приходится на торговлю, общепит и транспорт. Наибольший рост оборота по итогам 2020 года показали сельхозсектор, общепит, отрасль строительства, и торговля.

В экономике Сочи заняты свыше 305 тысяч человек. Как предполагают эксперты, во втором полугодии 2021 года дальнейший экономический рост в городе будет не менее 4%.

Мэр курорта призвал руководителей предприятий к социальной ответственности. Алексей Копайгородский подчеркнул, что доходы, которые получает город, идут на развитие инфраструктуры и создание комфортной среды.

– Это определяет темпы развития. Реальный диалог с бизнесом на курорте налажен. Мы вместе принимаем важные управленческие решения, ищем дополнительные меры поддержки предпринимательского сообщества, – отметил Копайгородский.

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С начала 2021 года Сочи посетили около 1 миллиона туристов

С начала 2021 года Сочи принял уже почти 1 миллион туристов. По данным мэрии курорта, это даже на 3% выше, чем в этот же период 2020 года. На мартовские праздники в Сочи ожидается очередной массовый приток туристов.(читать далее)