Прямые авиарейсы свяжут Пензу и Сочи с мая

Фото Международного аэропорта Сочи

Продажа авиабилетов на прямые рейсы в Сочи стартовала в Пензе в начале марта. Об этом сообщает пресс-служба местного аэропорта.

Выполнять полеты на крупнейший российский курорт будет авиакомпания «ИрАэро».

- Рейсы в Сочи назначены на среду и воскресенье с 30 мая. Время в пути -около 2 часов,- сообщает аэропорт Пензы.

Как ранее сообщалось прямые авиарейсы в марте свяжут Сочи с Махачкалой. А в конце февраля началось прямое авиасообщение с Ереваном.

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Авиакомпания «Азимут» с 28 марта открывает регулярное авиасообщение между Сочи и столицей Дагестана-Махачкалой.

Новый рейс будет выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.(читать далее)