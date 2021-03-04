Прямые авиарейсы свяжут Пензу и Сочи с мая

Фото Международного аэропорта Сочи
Продажа авиабилетов на прямые рейсы в Сочи стартовала в Пензе в начале марта. Об этом сообщает пресс-служба местного аэропорта.
Выполнять полеты на крупнейший российский курорт будет авиакомпания «ИрАэро».
- Рейсы в Сочи назначены на среду и воскресенье с 30 мая. Время в пути -около 2 часов,- сообщает аэропорт Пензы.
Как ранее сообщалось прямые авиарейсы в марте свяжут Сочи с Махачкалой. А в конце февраля началось прямое авиасообщение с Ереваном.
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