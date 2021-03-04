В Краснодаре откроется выставка "Авангард и русский космизм"

Фото: пресс-служба Краснодарского музея им. Коваленко

Локдаун на выставки и другие публичные посещения, похоже, рассасывается.

Музей им. Ф.А. Коваленко представляет серию картин, посвященную 60-летию человека в космос "Авангард и русский космизм".

Кроме того, отмечается еще одна яркая дата - это 155-летие со дня рождения художника-авангардиста Василия Кандинского.

Старожилы-интеллигенты Краснодара не припомнят такого великолепия - ведь на выставке будут представлены гениальные художники того времени: Василий Кандинский, Павел Филонов, Михаил Ларионов, Александр Родченко, Николай Рерих, Ольга Розанова, Микалоюс Чюрлёнис.

- Из супрематизма - одно из направлений авангарда - Казимир Малевича, Давид Штенберг, Иван Гаврис, Иван Клюн, Лев Юдин, Владимир Кринский, - сообщает пресс-служба музея.

Подобным работам были бы рады любые коллекционеры мира. Их картины - бесценны.

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