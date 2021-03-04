Число еженедельных авиарейсов из Нижнего Новгорода в Сочи вырастет до семи в марте

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В марте число авиарейсов из Нижнего Новгорода в Сочи вырастет до 7 в неделю. Об увеличении активности полетов на этом маршруте заявили сразу две авиакомпании.

Дополнительные рейсы из международного аэропорта Стригино на черноморский курорт выполнят перевозчики «Россия» и «Икар».

- Сейчас рейсы из Нижнего Новгорода по данному маршруту выполняют авиакомпании "Россия" и Nordwind. С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю, - сообщает 4 марта пресс-служба аэропорта Стригино

В частности, авиакомпания "Россия" с 4 марта вводит дополнительные рейсы в Сочи в 00:05 и прибытием на курорт в 02:40. Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел.

Авиакомпания "Икар" с 6 марта запустит рейсы по субботам на среднемагистральных лайнерах Embraer 190. Вылет запланирован в 13:40, прибытие в Сочи - в 16:35.

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