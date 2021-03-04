Расчистка русла реки Псезуапсе в Сочи начнется в третьем квартале 2021 года

Фото мэрии Сочи

Во время ливней или в период таяния в горах снега река Псезуапсе в Лазаревском районе быстро превращается в бурный поток, сметающий все на своем пути.

В 2019 году, во время очередного наводнения река уничтожила дорогу на улице Днепровской, и несколько домов местных жителей в поселке Лазаревском.

Такая же проблема у жителей аула Тхагапш и села Марьино, находящихся выше по течению. Река Псезуапсе в этом году включена в программу Министерства природных ресурсов Краснодарского края по очистке русла, лимиты уже доведены.

К работам по расчистке русла и укреплению берегов приступят уже в третьем квартале 2021 года

- Нужно расчистить и углубить дно реки, а также отрегулировать русло в районе населенных пунктов, это более 6,5 км. Необходимая договоренность с Минприроды региона достигнута, так что в ближайшее время начнем комплекс работ, который позволит обеспечить безопасность горожан,- написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Инстаграм по результатам посещения Лазаревского района 4 марта.

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