В Адыгее арестовали женщину, убившую 83-летнюю мать

Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что не поделила 48-летняя женщина со своей матерью 83-х лет, не известно. Но этот печальный факт отразился в полицейских протоколах следователей Гиагинского межрайонного следственного отдела СКР по Республике Адыгея.

23 февраля 2021 года, ночью, дочь, будучи дома у своей матери в поселке Дружба Кошехабльского района, задушила старушку. После чего решила скрыть следы преступления и перетащила тело на автобусную остановку.

- Таким образом, она попыталась запутать следствие и выдать убийство за несчастный случай. Но по горячим следам убийца была задержана, - сообщает пресс-служба следственного отдела СКР по Республике Адыгея.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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