Появилось фото с места убийства главного охотинспектора Кубани

Виктор Золотарев. Фото: Национальная лига охоты и рыбалки

43-летнего Виктора Золотарева нашли с огнестрельным ранением в лесу Гулькевичского района 3 марта. До этого главный охотинспектор Кубани несколько дней не выходил на связь, и коллеги его забили тревогу. Тело инспектора нашли охотники, они и обратились в полицию. С собой у него были карабин, тепловизор и мобильник.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - рассказала сайту «КП» – Кубань» официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Назначены различные экспертизы.

Фото с места убийства Виктора Золотарева

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Тело главного государственного охотинспектора из Краснодарского края Виктора Золотарева нашли в его родном Гулькевичском районе 3 марта. Кто-то выпустил в него дробь из ружья. И эта страшная новость уже вторые сутки не дает покоя местным жителям. Они теряются в догадках, кому перешел дорогу Виктор. Версий много: от браконьеров до отшельников, которых мог встретить Золотарев (продолжение)