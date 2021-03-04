В Краснодаре в середине марта возобновят работу три пригородных маршрута

Фото: krd.ru.

В краевом центре с середины марта возобновят работу три пригородных маршрута. Этот сезонный транспорт курсирует специально для садоводов, автобусы будут доставлять жителей на дачи до 15 ноября.

Напомним, что в числе этих маршрутов: № 177А, от улицы Тюляева до 21 км Ростовского Шоссе и № 6, от Центральной аллеи Славянского кладбища до Круговой.

- Автобус № 160А, который соединяет бальнеолечебницу с дачами «Дубки» начнет работу позднее, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. – Это связано с состоянием проезжей части, которую приведут в порядок, как только позволит погода.

Кроме того, на круглогодичном маршруте № 114А Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный для дачников запустят дополнительный автобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще холодно: на Кубани рассказали, когда лучше сажать картофель, чтобы получить богатый урожай

Обычно в конце февраля, в начале марта жители Кубани начинают сажать картофель. Есть даже среди кубанцев примета - пришла Евдошка - сажай картошку (продолжение)