В Геленджике почти наполовину снесли недостроенный многоэтажный дом

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Северном микрорайоне Геленджика почти наполовину снесен недостроенный дом точечной застройки. Он был возведен незаконно микрорайоне, с острым дефицитом социальной инфраструктуры. Остановить строительство поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в город-курорт.

- Два объекта строились в ЖК «Солнечный», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона. - В этой части Геленджика практически отсутствуют социальные объекты, коммунальную инфраструктуру и без незаконной новостройки испытывает существенную нагрузку.

Дом успели возвести практически до шестого этажа. Застройщик уже демонтировал стены и перекрытия 4 этажа и приступил к демонтажу следующего перекрытия. Целиком здание планируется снести до конца марта. На этом месте будет обустроена спортивная площадка.

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