Полиция Краснодара начала проверку из-за видео драки на улице Красноармейской

Скриншот с видео канала "Двач"

В соцсетях появилось видео драки в Краснодаре на улице Красноармейской. На кадрах видно, как несколько мужчин подходят к машине, остановившейся на дороге, и начинают потасовку с другими парнями. Они бьют оппонентов в лицо кулаками и пинают ногами, один из мужчин при этом направляет лежачему сопернику в лицо струю из перцового баллончика. Драка, по некоторым данным, произошла после того, как пассажиры иномарки станцевали лезгинку на проезжей части.

Полиция Краснодара начала проверку из-за ролика с дракой.

- В настоящее время по факту драки проводится проверка, устанавливаются личности, участвовавшие в инциденте. Стоит отметить, что никто из участников потасовки в полицию с заявлением не обращался. В результате проверки будет принято законное процессуальное решение. По предварительной информации, данное событие происходило ночью 24 февраля, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник УМВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.