Видео массовой драки из-за лезгинки в Краснодаре оказалось двухлетней давности

Скриншот с видео канала "Двач"

Напомним, видео драки в Краснодаре на улице Красноармейской появилось накануне. На кадрах мужчины напали на пассажиров иномарки, которая остановилась на проезжей части. По некоторым данным, потасовка произошла из-за лезгинки на проезжей части.

Полиция города после публикации ролика начала проверку. Позже выяснилось, что запись была сделана два года назад.

- В ходе проверки установлен водитель автомобиля, им оказался 25-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что события с видео происходили зимой 2019 года. На улице Красноармейской он познакомился с двумя гражданами, у которых произошел конфликт с неустановленными лицами, переросший в драку. После инцидента никто из его участников в полицию не обратился, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Представитель ведомства добавил, что проверка все равно продолжается. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение.