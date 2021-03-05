Подземный переход по улице Петра Метальникова в Краснодаре построят к октябрю

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В краевом центре приступили к строительству первого из двух подземных переходов, которые предусмотрены проектом новой трамвайной линии. Рабочие на улице Петра Метальникова роют котлован, объект будет открыт в октябре.

- На улице Петра Метальникова шесть полос движения, трафик сумасшедший. Подземный переход необходим в первую очередь для безопасности самих пешеходов. Он также сократит заторы в этом районе, - написал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Длина тоннеля пешеходного перехода составит более 36 метров. В нем будут три лестницы с пандусами, на ступени нанесут полиуретановое тактильное покрытие. А для маломобильных горожан сделают два лифта.

Еще один пешеходный переход при строительстве новой трамвайной линии появится на улице Московской. Его начнут строить в конце весны.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре начали ремонтировать дорогу по улице Российской. Из-за работ в этом районе могут скапливаться дорожные заторы.