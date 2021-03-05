Вандалы выбросили несколько электросамокатов вместе с парковочной стойкой в реку в центре Сочи

Фото ВК ЧП Сочи

5 марта гуляющие по набережной реки Сочи горожане и туристы наблюдают весьма необычную картину. В русле реки лежат несколько электросамокатов вместе со специальной металлической стойкой для них.

Сочинцы в соцсетях предполагают, что самокаты вниз в сердцах сбросили пользователи, так и не сумевшие разблокировать их при помощи мобильного приложения. Это и правда получается далеко не всегда.

Аудитория соцсетей разделилась примерно надвое. Одни возмущаются поступком вандалов. Другие указывают, на откровенное засилье электросамокатов на улицах Сочи.

- Владельцы расставляют их без присмотра, где попало. Вот и результат!,- пишут сочинцы.