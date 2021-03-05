Новороссийский морской порт оштрафовали на 3.6 млн рублей за вред экологии

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Краснодарского края 4 марта 2021 года подтвердил правомерность апелляции Черноморско-Азовского морского управления Роспотребнадзора в иске на 3,6 млн рублей к ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

Дело в том, что в августе 2019 года инспекторы Роспотребнадзора обнаружили экологическое загрязнение в Черном море, в районе порта Новороссийска. Сотрудники этой организации сделали предписание администрации ПАО "Новороссийский морской торговый порт" ликвидировать загрязнение.

Администрация порта проигнорировала предписание Роспотребнадзора и не устранила причину загрязнения. Штраф за загрязнение акватории морского порта не оплачен. В итоге Роспотребнадзор подал иск о принудительной оплате штрафа за причиненный природе экологический вред. И это был не последний иск к компании.

Слушания дела продолжились в феврале 2021 года, в итоге краевой суд подтвердил правомерность действий Роспотребнадзора.

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