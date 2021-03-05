В лобовом столкновении на трассе под Геленджиком погиб водитель Honda

УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Лобовое столкновение со смертельным исходом произошло на трассе трассе М-4 "Дон" вблизи Геленджика. В результате ДТП погиб водитель иномарки и четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

- 5 марта около 09:14 в районе 1500 км автодороги М-4 "Дон", Геленджикский район. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение с автомобилем Lada Granta, двигающимся во встречном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место ДТП прибыли три наряда Госавтоинспекции, которые организовали ограждение места происшествия и регулировочно-распорядительные действия.