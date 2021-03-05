Максим Мысаков стал новым руководителем департамента строительства Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации края

Прежний директор департамента Владимир Вареха, который занимал эту должность с октября 2019 года, уволен по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева.

Максим Мысаков в 2009 году окончил КубГТУ с дипломом специалиста по промышленному и гражданскому строительству.

- Он работал в строительных и дорожных организациях краевого центра, а также замещал руководящие должности в главном управлении строительства края, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В сентябре 2020-го года стал замруководителя краевого департамента строительства.

До Варехи и Мысакова кресло директора строительного департамента занимал Денис Юрковский, который впоследствии был назначен на должность первого вице-мэра Сочи.

Распоряжение об увольнении Владимира Варехи, который ранее занимал эту должность, подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Максим Мысаков родился 27 октября 1986 года в Краснодаре.

В 2009 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2006 по 2017 год работал в строительных и дорожных организациях Краснодара. Затем замещал руководящие должности в главном управлении строительства Краснодарского края.

В сентябре 2020 года Максим Мысаков назначен на должность заместителя руководителя краевого департамента строительства.