Школьник рассказал, что свора собак набросилась на него на улице Донской Фото: Юлия БАРАНОВА

В центре Сочи на 11-летнего мальчика напала свора собак. Ребенок доставлен в больницу с серьезными травмами ног.

Врачи диагностировали инфицирование ран. Школьник рассказал, что свора собак набросилась на него на улице Донской.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что аналогичный вопиющий случай произошел в начале марта в станице Динской. Беспризорная хаски в оказалась не так безобидна, как могло показаться на первый взгляд. Она обитает около школы №1 в станице Динской. Родители давно забили тревогу, что животное может представлять опасность для детей. И оказались правы. Собака набросилась на 9-ти летнего мальчика, ребенок получил серьезные раны руки. Родители искусанного школьника подали заявление в полицию.

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