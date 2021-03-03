Беспризорная хаски в оказалась не так безобидна, как могло показаться на первый взгляд. Она обитает около школы №1 в станице Динской. Родители давно забили тревогу, что животное может представлять опасность для детей. И оказались правы.Собака набросилась на 9-ти летнего мальчика, ребенок получил серьезные раны руки.- Ребенок с трудом вырвался из пасти животного, но укус повторился. Еле-еле он освободился от агрессивного пса и прибежал домой. Вся рука мальчика была в крови. Рана оказалась глубокой и рваной. Когда ребенок пытался вырваться, животное настолько сильно стиснуло пасть, что повредило вены, - рассказал отец школьника газете «РВС».Родители искусанного ребенка подали заявление в полицию.Напомним, что в краевом центре беспризорные собаки тоже стали чаще нападать на прохожих. Пользователи выкладывают истории, леденящие душу.- Был свидетелем, как свора из шести беспризорных собак напала на подростка, - рассказал краснодарец.Он уточнил, что собаки захватили ступеньки магазина на улице Озерной возле Вишняков. И с виду были мирными. Но, когда школьник проходил мимо, они напали на него.Один из псов ухватил подростка за рукав куртки, ребёнок расплакался. Спасла его случайная прохожая - принялась кричать и размахивать руками. Тогда собаки оставили мальчика и кинулись на нее. Краснодарка едва спаслась.Ситуацию с отловом беспризорных животных прокомментировали в пресс-службе мэрии краевой столицы.По информации департамента городского хозяйства, в конце октября намечено заключить прямой договор с подрядной организацией на отлов 50 беспризорных животных.Одновременно готовится документация для заключения муниципального контракта с организацией, которая возьмет на себя эту работу на постоянной основе.Беспризорных собак будут передавать в приюты или возвращать владельцам потеряшек. Часть неагрессивных животных после стерилизации и вакцинации будут возвращать на улицу.- Муниципальный контракт заключат по итогам процедуры закупок. Подрядная организация, которая выиграет конкурс, регулярно будет отчитываться об отлове и дальнейшем сопровождении, а также выполнении всех предусмотренных контрактом мероприятий в отношении бездомных животных, - уточнили в пресс-службе мэрии.Одновременно департамент муниципальной собственности и городских земель подобрал участок площадью более 13 тыс. квадратных метров, расположенный в поселке Берёзовый, на улице Скульптора Коломийцева, 30 для строительства приюта для животных.Недавно в краевом центре местная жительница спустила собаку на полицейского. Происшествие случилось в Прикубанском округе Краснодара. Младший лейтенант возвращался домой с дежурства. Вдруг услышал грозное рычание за спиной. Большая собака без намордника кинулась на сотрудника внутренних органов. К счастью, хозяйка – 45-летняя предпринимательница – подоспела во время. Но, видимо, ее оскорбило подобное отношение к ее питомцу, который конечно же «не кусается».