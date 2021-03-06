Последние новости на 6 марта 2021: Богатые россияне скупают недвижимость в Сочи

Последние новости на 6 марта. В Сочи зафиксировали ажиотажный спрос на элитную недвижимость. По году рост спроса достиг рекордных величин. Этот показатель выше уровня прошлогоднего января более чем на 65 %. Примерно столь же активно растет спрос и на инвестиционные объекты для отдыха в Сочи.

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