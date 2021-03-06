В Краснодарском крае на машину берут в кредит почти 1 млн рублей

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В Краснодарском крае за январь 2021 года средняя сумма автокредита составила 984» тысячи рублей. Это четвертый показатель по России. На пером месте, ожидаемо, Москва. Там люди в среднем на новую машину берут 1,37 млн рублей. Далее идет Московская область - 1,12 млн. На третьем месте Санкт-Петербург. Там средняя сумма кредита равна 1,07 млн рублей.

Следом за Кубанью, на пятой строчке рейтинга, Тверская область. Там у банков люди берут на машину 981,8 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что такой показатель одновременно можно считать и положительным, и отрицательным.

- Большие объемы автокредитования, с одной стороны, положительный показатель для региона. Он может говорить об активном развитии экономики и покупательской способности. С другой стороны, нельзя не признать и того факта, что Кубань — один из самых закредитованных регионов в стране, - пояснил «КП» - Кубань» директор по развитию юридической компании UDM Group Дмитрий Дмитриев. - В 2020 году на внесудебное банкротство подали документы 133 краснодарца; в судебном порядке в регионе признали банкротами 5574 человека. Связь очевидна: больше кредитов - больше банкротств.

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