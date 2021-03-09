В "Винной деревне" под Новороссийском построят гостиницу и ресторан за 200 млн рублей

Фото: архив КП
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сейчас в селе Федоровка, где находится "Винная деревня", заложено более 70 гектаров виноградников. Для туристов открыт дегустационный зал, проводятся экскурсии на улиточную ферму и винодельню, пикники на виноградниках.
Чтобы стимулировать интерес к агроферме, владельцы решили построить мини-гостиницу, которая будет принимать гостей уже в июле 2021 года. В планах - открытие ресторана.
- На сегодня доля Кубани в сфере агротуризма в стране составляет порядка 10% от общего турпотока, - уточнили в пресс-службе администрации края.
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