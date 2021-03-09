Новые правила строительства гостиниц в Сочи вводятся в действие с 1 июля

Фото мэрии Сочи

С 1 июля 2021 года в Сочи будут введены новые ограничения на строительство. Они касаются многоквартирного и частного жилья, а также гостиниц.

Власти курорта намерены тщательно контролировать возводимое жилье, которое зачастую выдают за апартаменты.

Строительство новых объектов гостиничного назначения свыше 1000 кв.м в Сочи станет возможным только в рамках договора о комплексном развитии территорий с параллельным благоустройством прилегающих зон и развитием сопутствующей инфраструктуры.

- При этом площадь земельного участка не может быть менее одного гектара. Те гостиницы, для которых уже сформированы земельные участки и определен вид разрешённого использования, также будут реализовываться в рамках проекта комплексного развития территории, – отметил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

По данным мэрии курорта, с 2010 по 2019 году на территории Сочи было выдано разрешений на строительство 4,5 миллионов квадратных метров жилья.

Это привело к огромному дефициту мест в учреждениях социальной сферы.

Нехватка мест в детских садах Сочи сегодня составляет 9 тысяч, в школах – 25 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

Власти Сочи намерены ввести ограничения на строительство многоквартирных домов с 1 июля

Как сообщается, временный запрет будет действовать вплоть до принятия нового генплана курорта. В Сочи наблюдается явный диссонанс между огромным количеством построенного жилья и столь же явной нехватки социальных объектов, в частности , школ и детсадов. Лишь за последнее десятилетие на курорте построили около 4,5 миллиона квадратных метров жилья.(читать далее)