126 млн рублей получат аграрии Кубани на покупку элитных семян

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Фермеры Кубани получат в этом году субсидирование на 8 млрд рублей.

В этом году аграрии получат дополнительные субсидии на возмещение затрат на производство зерновых и бобовых культур.

– Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. В этом году увеличиваем поддержку АПК еще на 486 млн рублей. В целом финансирование отрасли составит почти 8 млрд рублей, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как считает вице-губернатор Андрей Коробка, аграрии должны отдавать приоритет элитным семенам, которые позволяют получать более высокие и качественные урожаи. Рост использования таких семян за три года вырос на 9%. Чтобы значительно увеличить этот процент, правительство края ежегодно компенсирует части затрат на приобретение элитных семян.

- В этом году выделено 126 млн рублей федеральных и краевых средств, – подчеркнул Андрей Коробка.

Дополнительные субсидии выделят малым хозяйствам на производство молока и закупку пшеницы. Хлебопекарням будет компенсирована часть затрат на реализацию своей продукции.

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