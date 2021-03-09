Сочинский «Дендрарий» изменил время работы

Фото мэрии Сочи

Сочинский парк «Дендрарий» в Хостинском районе курорта увеличил время работы. Теперь, поскольку световой день увеличился, парк будет работать с 9 до 19 часов.

Между тем в самом парке идет работа по восстановлению коллекции здешних сосен, которых в «Дендрарии» насчитывается более 70 видов.

В парке идут прививки сосен. Многие из деревьев фактически уникальны и размножить их традиционным способом невозможно. Поэтому прививка более редких видов на другие - это единственная возможность сохранить их в коллекции дендропарка.

- В 2021 году мы планируем привить около 70 экземпляров сосен. Это пять редких видов. Прививаются они на сосны Тунберга и Эллиота, выращенные в питомнике Сочинского национального парка. — рассказала ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи после снегопадов вновь открыта для посещений башня на горе Ахун

В Сочи с 3 марта вновь открыта для посещения знаменитая смотровая башня на горе Ахун, расположенная на высоте более 600 метров над уровнем моря в Сочинском нацпарке.(читать далее)