Сочинский «Дендрарий» изменил время работы

Фото мэрии Сочи
Сочинский парк «Дендрарий» в Хостинском районе курорта увеличил время работы. Теперь, поскольку световой день увеличился, парк будет работать с 9 до 19 часов.
Между тем в самом парке идет работа по восстановлению коллекции здешних сосен, которых в «Дендрарии» насчитывается более 70 видов.
В парке идут прививки сосен. Многие из деревьев фактически уникальны и размножить их традиционным способом невозможно. Поэтому прививка более редких видов на другие - это единственная возможность сохранить их в коллекции дендропарка.
- В 2021 году мы планируем привить около 70 экземпляров сосен. Это пять редких видов. Прививаются они на сосны Тунберга и Эллиота, выращенные в питомнике Сочинского национального парка. — рассказала ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани.
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