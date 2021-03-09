В Краснодаре на участке улицы Московской временно ограничат движение транспорта

Фото: krd.ru
В Краснодаре на участке улицы Московской от Солнечной в сторону Петра Метальникова временно ограничат движение транспорта. Проезжая часть будет сужена до двух полос с 10 по 24 марта.
Причина изменений - переустройство инженерных коммуникаций в данном районе. Работы ведутся в рамках строительства новой трамвайной ветки на Московской.
- На этом участке традиционно действуют четыре полосы для движения. Но теперь временно по двум полосам нечетной стороны улицы проезд транспорта будет ограничен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».
Фото: krd.ru.
Транспорт пустят по временной схеме.
Напомним, что в Краснодаре в ночь на 16 января началось строительство трамвайной ветки на ул. Московской. Пути протянут от Солнечной до Петра Метальникова.
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