В Краснодаре стартовало голосование за проект реконструкции кинотеатра «Аврора»

Фото: krd.ru

В Краснодаре стартовало онлайн-голосование за проект кинотеатра «Аврора». Чтобы поддержать идею реконструкции, нужно поставить отметку возле варианта «да» и отправить свой голос. Но для этой процедуры необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги».

- Перед голосованием жители Краснодара смогут в специальном разделе на сайте посмотреть визуализацию проекта и после наглядной демонстрации оценить его, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что проект реконструкции кинотеатра разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар». «Аврора», исходя из новой концепции, превратится в большой досуговый центр с киноконцертным и выставочными залами. При этом реконструкция предполагает сохранение исторического здания, памятника архитектуры.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что проект презентовал губернатору сам Сергей Галицкий.