700 млн рублей хотят взыскать с руководителя мусороперерабатывающей компании Сочи

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ООО «Территориальная сочинская мусороперерабатывающая компания» (ТСМ) раньше занималась отходами в Сочи. Сейчас она банкрот, и конкурсный управляющий направил в суд заявление о привлечении контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности. И запросил в своем иске приличную сумму - 700 млн руб.

Как сообщает “Ъ-Юг”, эту сумму хотят взыскать с директора мусороперерабатывающей компании Сергея Недилько и с учредителей.

Кстати, в прошлом году в Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора. Она позволяет отслеживать работу оператора в режиме онлайн