В Сочи набережная реки Хоста и парк «Приреченский» будут благоустроены до конца года

Фото мэрии Сочи

До конца апреля в Сочи будет выполнен ремонт лестницы, ведущей к реке Хоста с остановки на улице Октября. Кроме того, набережную реки по обе стороны отремонтируют, восстановив при этом уличное освещение.

- Обязательно покажите эскизный проект местным жителям, согласуйте с ними необходимые изменения. Здесь обязательно должны появиться детские площадки, парковая мебель, наружное освещение. Нужно обеспечить сквозной проход по набережной до самого моря, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский во время посещения объекта.

Благоустройство ждет и местный парк «Приреченский». Здесь намечено заменить брусчатку, обновить ограждение вдоль реки, заменить уличное освещение и установить систему видеонаблюдения.

Кроме того, на протяжении всей набережной будет установлено несколько игровых и воркаут-площадок, пройдет комплексное озеленение территории.

Создание современной и комфортной прогулочной зоны планируется завершить к декабрю 2021 года.

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