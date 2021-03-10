«Черные лесорубы» под Краснодаром вырубили дубы на 700 тыс. рублей

Фото: архив КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Краснодара недосчитались четырех дубов в лесной зоне поселка Пригородного. Они-то и пожаловались в прокуратуру Карасунского округа, которая, в свою очередь, оценила ущерб в 700 тыс. рублей.

Теперь правоохранители ищут “черных лесорубов”, чтобы привлечь их к уголовной ответственности по по ч.3 ст.260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере"), сообщает прокуратура Карасунского административного округа Краснодара.

Как сообщают пользователи в соцсетях, вырубленные деревья находились на землях, предназначенных под индивидуальную застройку. Сама территория находится за пригородным лесом.

Поселок Пригородный административно принадлежит Карасунскому округу Краснодара, был основан в 1888 году, сейчас насчитывает почти 3 тыс. жителей.

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