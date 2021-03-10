Суд на 300 тысяч рублей оштрафовал организаторов концерта Моргенштерна в Сочи

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Суд на Кубани оштрафовал на 300 тысяч рублей организаторов концерта в Сочи в январе 2021года рэпера Алишера Валиева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн.

Популярный артист выступил в переполненном посетителями ночном клубе 8 января, несмотря на действующие ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Сотрудники надзорных ведомств узнали о концерте из роликов в соцсетях, которые активно распространяли гости клуба.

- Организатору концерта- ООО «Ангелы А» выплатить административный штраф 300 тысяч рублей за нарушение санитарных требований в период пандемии,- говорится в решении суда.

Между тем, это уже не первый концерт Моргенштерна в Сочи в период пандемии. После концерта рэпера в июле 2020 года в Сочи судом был закрыт ресторан, где он выступал, а также оштрафован директор заведения.

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В конце июля 2020 года в одном из ресторанов Адлерского района Сочи прошел концерт известного рэпера Моргенштерна, собравшего в заведении сотни поклонников.(читать далее)