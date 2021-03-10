7 км новых тротуаров построят в Краснодаре и пригороде

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Новые тротуары получат жители поселков Октябрьский и Индустриальный. Самый большой участок - в 4 км - благоустроят по улице Подсолнечной в хуторе Октябрьском.

Работы проводятся по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

- В этом году мы проложим в два раза больше новых тротуаров, чем в 2020 году. При планировании, в первую очередь, учитывалось мнение жителей, - сообщил замглавы Краснодара Артем Доронин.

Строительно-монтажные работы планируют начать в начале марта с наступлением хорошей погоды. Строительство продолжится до октября 2021 года.

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