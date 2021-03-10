Госдолг Кубани составил 102 млрд рублей

Фото: архив КП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Долг Краснодарского края перед государством на 1 марта этого года составил 102,07 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство финансов региона.

В ведомстве отмечают, что этот показатель на 2,6% или 2,74 млрд рублей меньше, чем в ноябре 2020 года.

- Основная часть долга - это бюджетные кредиты, они перевалили за 72 млрд рублей. - пояснили в минфине региона.

Если сравнивать с ноябрем 2020 года, то госдолг вырос на 13,25 млрд рублей.

Далее следуют ценные бумаги (13,25 млрд) и займы кредитных организаций (16 млрд) на 1 декабря 2020.

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