Многоквартирник-самострой в Анапе продолжают сносить по этажам

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе сносят жилой дом, который построили без разрешительной документации десять лет назад. Для сноса 12-этажки применяются три гидравлических молота и подъемный кран.

В 2015 году вступило решение Анапского городского суда о сносе дома по ул. Таманской. Губернатор Краснодарского края держит под своим контролем вопрос о незаконном строительстве и другой точечной застройки города-курорта.

По итогу судебных тяжб с городским судом, а потом и с краевым было вынесено окончательное решение о сносе многоквартирного дома. Застройщик отбывает наказание в местах не столь отдаленных, поэтому средства по сносу выделены властями Анапы из городского бюджета.

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