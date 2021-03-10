Новую деревянную набережную в Анапе начнут строить осенью

Фото мэрии Анапы

В Анапе обсудили концепцию создания деревянной набережной, которая протянется от реки Анапки до поселка Витязево.

- Строительство этой набережной раздвинет рамки курортного сезона. Это будет некапитальный объект курортного благоустройства для привлечения гостей и их комфортного пребывания,- отметил мэр курорта Василий Швец.

На новой анапской набережной помимо прогулочной зоны расположатся площадки для отдыха и досуга. Здесь можно будет посидеть в тишине и полюбоваться морем, заняться спортом, стать участником тематических мероприятий, почитать книгу или сделать красивое фото.

- С набережной будет открываться вид на дюны. Мы хотим привлечь внимание людей к вопросу их сохранения, и набережная может стать значимым элементом экологического просвещения, - рассказала главный архитектор Анапы Карина Бронникова.

На набережной, которую предполагается построить на сваях из древесины лиственницы, также разместят уличную мебель и площадки для отдыха гостей с детьми.

Как ожидается, строить первую часть набережной длиной около 3 км начнут осенью 2021 года

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