С 15 марта в Краснодаре начинается месячник по благоустройству

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

- На календаре весна, пора приводить улицы города, парки и скверы, придомовые территории в порядок после зимы, - написал своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Месячник по наведению порядка и благоустройству продлится по 25 апреля. А 17 апреля состоится общегородской субботник.

В городе продолжится высадка новых деревьев и кустарников. Городские службы продолжат работы по ликвидации стихийных свалок - уберут мусор и вырубят сухую поросль в границах отвода железнодорожных путей. Наведут порядок вдоль автодорог, в том числе федерального и краевого значения, а также на въездных маршрутах.

Особое внимание уделят паркам и скверам, лесополосам, придомовым и внутриквартальным территориям, берегам Карасунских водоемов и реки Кубань, местам массового отдыха, сообщает пресс-служба администрации города.

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