Баскетбольный комплекс за 650 млн рублей построят в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Площадь детско-юношеского баскетбольного центра составит 12 тыс. квадратных метров.

Он будет включать в себя три баскетбольные площадки, зону для воркаута, тренажерный зал, гостиничный комплекс вместимостью 150 человек, а также конференц-холл.

- Уже возведены все основные объекты, кровельные работы выполнены на 50%. Кроме того, уже установили кондиционерное оборудование, подключили водоснабжение. Сейчас идут работы над наружными фасадами, - сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец лета этого года, первая игра – на октябрь. Здесь будут заниматься учащиеся тренировочного центра «Локомотив-Кубань».

В баскетбольном центре будут проходить различные соревнования, в том числе континентальные молодежные чемпионаты.

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