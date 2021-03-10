В Краснодаре построят восемь спортивных объектов до 2022 года

Фото: krd.ru.

В краевом центре восемь спортивных объектов краевого центра на данный момент находятся в стадии строительства и проектирования.

— Не так давно в Юбилейном микрорайоне мы завершили долгострой и открыли плавательный бассейн, по улице 70-летия Октября ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, - напомнил мэр Евгений Первышов.

Недавно приступили к проектированию двух спортивных комплексов, которые будут построены в поселке Знаменском и 1-м отделении учхоза «Кубань». Муниципальные контракты уже заключены.

В поселке Знаменском разместят многофункциональный зал с полем для мини-футбола и гандбола, баскетбольной и волейбольными площадкой и залом борьбы. Аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в учхозе «Кубань», включая скалодром.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс на улице 70-летия Октября в Краснодаре был введен в эксплуатацию в декабре. Здесь разместили три современных спортзала для занятий игровыми видами спорта и различными видами единоборств.

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