В Краснодаре и крае 11 марта ожидается сильный снег с ветром

Водителей просят быть аккуратными на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 11 марта днем будет +1. По всему краю ожидается мокрый снег и ветер. Порывы могут достигать 15-20 м/с, а в Новороссийске – до 33 м/с.

- В краевом центре температура воздуха ночью -2…-4°, днем -1…+1°. В регионе местами ночью до -7. 11 и 12 марта будет одинаково холодно. Столбики термометров днем начнт медленно расти с 13 числа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань оказалась во власти циклона. Мощная снежная буря обрушится на Краснодарский край. Также синоптики рассказали, почему нынешняя мартовская погода пойдет на пользу.