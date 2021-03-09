Мощная снежная буря обрушится на Краснодарский край

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Большинство жителей Краснодарского края были уверены - в масленичную неделю будут ходить в легких курточках, наслаждаясь солнечными лучами. Но, увы, радует погода разве что на побережье. В горных и предгорных районах региона вернулась настоящая зима. И, судя по прогнозам метеорологов, накроют морозы и снегопад остальную территорию края тоже.

Уже в четверг, 11 марта, Кубань накроет мощная снежная буря - засыпет все районы, в том числе и Краснодар. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. Прямо сейчас он маленькими шагами перемещается на юг. Тем временем облака будут рассеиваться, станут усиливаться морозы. На пик они выйдут как раз к концу недели - столбики термометров резко опустятся.

Оттепель сохранится только на берегах Черного моря. В Краснодаре и пригородах днем будет около нуля, а вот ночные отметки достигнут 7-9 градусов мороза, в Ейске и Приморско-Ахтарске - до 10-12 градусов, а, например, в Мостовском районе будет минус 15 градусов.

Но, к счастью, эти морозы в крае ненадолго. Уже с начала новой рабочей недели начнется потепление.

- Столь резкая смена температурного режима будет связана с вторжением нового атлантического циклона, - уточняют «КП» - Кубань» мететеорологи.

Правда, запредельного плюса не прогнозируют. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов, лишь на побережье отметки достигнут 14 градусов тепла.

- Март, конечно, первый месяц весны, но с точки зрения климата он все-таки считается зимним. А точнее буферным месяцем, потому аномального тепла все-таки ждать не стоит. Все пока идет в пределах нормы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.

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