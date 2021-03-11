Проблемный ЖК «Иван-да-Марья» в Краснодаре сдадут в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жилой комплекс состоит из двух 17-этажных литеров. Там уже проданы почти все квартиры.

Тем не менее у застройщика начались финансовые проблемы и в 2019 году его признали банкротом.

Теперь достройкой многоквартирника занимается Региональный фонд защиты прав застройщиков.

– Для достройки таких инвестиционно непривлекательных объектов мы специально создали краевую строительную компанию. Ее задача – не заработать, а обеспечить дольщиков законным жильем. Жителям нужен результат, все работы должны быть выполнены по графику и в срок, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Работы на объекте возобновили и планируют завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации края.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Многоквартирник-самострой в Анапе продолжают сносить по этажам

Его возвели 10 лет назад (читать далее)