Проблемный ЖК «Иван-да-Марья» в Краснодаре сдадут в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Жилой комплекс состоит из двух 17-этажных литеров. Там уже проданы почти все квартиры.
Тем не менее у застройщика начались финансовые проблемы и в 2019 году его признали банкротом.
Теперь достройкой многоквартирника занимается Региональный фонд защиты прав застройщиков.
– Для достройки таких инвестиционно непривлекательных объектов мы специально создали краевую строительную компанию. Ее задача – не заработать, а обеспечить дольщиков законным жильем. Жителям нужен результат, все работы должны быть выполнены по графику и в срок, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Работы на объекте возобновили и планируют завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации края.
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