В Краснодаре отремонтируют улицы Селезнева и Лизы Чайкиной

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас рабочие снимают старое асфальтобетонное покрытие, укладывают выравнивающий слой, демонтируют бордюры. Затем вдоль улицы отремонтируют тротуары.

Одновременно с улицей Селезнева начались дорожные работы и на ул. Лизы Чайкиной. Ее отремонтируют на участке от ул. Новороссийской до ул. Сормовской - это 1,8 км.

- В этом году приведем в нормативное состояние улицы в центральной части, микрорайонах города и пригородных территориях, - отметил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

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