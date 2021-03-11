Дому кубанской журналистики в центре Краснодара восстановят фасад

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Исторический особняк располагается в краевом центре на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя.

11 марта вице-губернатор Анна Минькова и мэр города Евгений Первышов посетили строительную площадку.

- С 2006 года это здание было не востребовано. Здесь очень большой объем работ, объект сложный. Тем не менее, я прошу вас соблюсти установленные сроки строительства, – прокомментировала ремонтные работы вице-губернатор Анна Минькова.

Обновленный Дом журналистов будет представлять единственный в своем роде творческий лофт на юге России. Сюда войдут современный офисный центр с пресс-центром, кафе, редакциями и выставочным залом. Рабочие уже провели аварийно-спасательные работы, укрепили фундамент и подвальные перекрытия.

- Нам предложили интересный дизайн-проект с открытыми современными пространствами. На Юге России такого объекта у журналистов еще нет, – отметила руководитель департамента информационной политики Галина Жукова.

По проекту реставрационные работы планируют звершить в 2022 году.

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