В Краснодаре на улице Ставропольской появятся обновленные фасады

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Город должен иметь современный вид, а лицо города - это "гостевые" транспортные и пешеходные артерии. "Замусоренность" города рекламными вывесками и пристройками - основная проблема архитекторов города.

Администрация края предложила в течение нескольких недель разработать единый проект фасадов зданий. Проект будет реализован на "гостевой" улице - Ставропольской. По мнению чиновников, у города должен быть единый стиль, который сможет запомниться жителям и гостям краевого центра.

Если все пройдет удачно, то такой эксперимент перенесут на другие города Кубани. Пока все упирается в отсутствие единой правовой базы, сообщает пресс-служба администрации края.

- Предприниматели уже на этапе возведения новых объектов потребсферы должны руководствоваться стандартом оформления фасадов, который будет вписываться в единый архитектурный облик Краснодара. Данный стандарт муниципалитету нужно разработать в течение двух недель, - сказал вице-губернатор по строительству Александр Руппель.

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