В Сочи второй этап реконструкции набережной реки Мацеста завершится до конца марта

Фото мэрии Сочи

Сейчас на набережной реки Мацеста в Хостинском районе курорта укладывают асфальт на новых велодорожках. До конца марта все работы на территории от железнодорожной станции до ванного здания будут завершены.

Для благоустройства набережная реки Мацеста была выбрана местными жителями путем голосования в 2018 году. Первый этап работ завершен еще в 2019 году.

- В марте 2020 года строители приступили ко второму этапу реконструкции. В настоящее время там завершены работы по укладке тротуарной плитки, озеленению, установлена парковая мебель. Для удобства жителей ширина пешеходных дорожек увеличена с полутора до трех метров, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Третий участок набережной от железнодорожной станции до остановки Старая Мацеста сейчас находится на общественном обсуждении. Опрос жителей проводится на официальном сайте мэрии Сочи, и продлится до 15 марта.

Также в предлагаемый список для благоустройства вошли еще три места в Хостинском районе. Это участки на Курортном проспекте, на улицах Володарского и Измайловской. Всего на обсуждение по проведению работ в Сочи вынесено 16 общественных зон во всех районах города,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инвентаризация земельных участков в Сочи завершится до конца 2021 года

Подходящие земельные участки, свободные от прав третьих лиц и застройки, резервируются для строительства на них социальных объектов. В частности, уже решается вопрос о предоставлении пяти земельных участков в Адлерском и Лазаревском районах под создание спортивных объектов.(читать далее)